الحكيم يُبارك فوز منتخبنا الوطني على السعودية في خليجي 25

2023/01/09 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بارك رئيس ائتلاف الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم، على نظيره السعودي ضمن بطولة خليجي 25، التي تجري في محافظة البصرة. وقال الحكيم في تغريدة على […]

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