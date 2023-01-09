دول أوروبية تستدعي سفراء إيران لإدانة عمليات الإعدام الأخيرة المرتبطة بالاحتجاجات

2023/01/09 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي سفراء إيران لديها، في أعقاب الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات في البلاد.

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