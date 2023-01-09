بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس كافة يوم غد الثلاثاء

2023/01/09 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بابل

قررت محافظة بابل، اليوم الاثنين، تعطيل دوام المدارس ليوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "حكومة بابل قررت تعطيل الدوام للمدارس يوم غد الثلاثاء".

وأضاف أن "العطلة جاءت بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد".

وقررت عدد من المحافظات في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة.

تحرير: أ خ

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