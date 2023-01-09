2023/01/09 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ مدرب المنتخب الوطني كاساس، اليوم الاثنين، اللاعبين على جهودهم بعد التغلب على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم) إن "المباراة كانت عادلة بالنتيجة"، مضيفا: "غيرنا طريقة اللعب بسبب الأمطار".

وأردف: "بعد الفوز على عمان، قدم المنتخب مباراة كبيرة امام السعودية واستحق الفوز".

وتابع: "قلت للاعبين هناك 65 الف متفرج حضروا من أجلكم فعلينا أن نسعدهم وهذا ما حصل".

وأكمل: "لايوجد في المنتخب لاعب أساسي ولاعب احتياط والتشكيلة تبنى على جاهزية اللاعبين".

ومضى بالقول: "علينا أن نعرف هل لدينا إصابات لنحدد التشكيلة التي ستلعب مع اليمن".

وتمكن المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، من هزيمة المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 في البصرة.

وسجل ثنائية منتخب العراق كل من إبراهيم بايش في الدقيقة 30 بالشوط الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم عزز أسو رستو بهدف ثان لأسود الرافدين في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة أمطارًا غزيرة سيطرت على أرضية الملعب.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب العراق ترتيب مجموعته في بطولة كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، بينما يحل السعودية وصيفًا بثلاث نقاط.

تحرير: غ.



ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الوطني كاساس: غيرنا طريقة اللعب بسبب الأمطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب الوطني كاساس: غيرنا طريقة اللعب بسبب الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).