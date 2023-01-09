2023/01/09 | 22:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت السعودية الإثنين إنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من...

ظهرت المقالة السعودية: الحج هذا العام بلا قيود على عدد الحجاج أولاً على المسلة.

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