2023/01/09 | 22:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أوصى ائتلاف إدارة الدولة، الاثنين 9 / 1 / 2023، بضرورة...

ظهرت المقالة إدارة الدولة يؤكد على الحكومة حسم تقديم الموازنة الاتحادية إلى البرلمان أولاً على المسلة.

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