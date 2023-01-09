2023/01/09 | 22:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aS5acQackZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | البرلمان.. عودة بعد غياب، وقوانين على الأبواب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان | البرلمان.. عودة بعد غياب، وقوانين على الأبواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).