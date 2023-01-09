يحملون سمة دخول مزورة.. القبض على 3 باكستانيين في مطار بغداد

2023/01/09 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقبض على 3 باكستانيين يحملون سمة دخول مزورة في مطار بغداد الدولي.

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