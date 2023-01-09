غداة هجوم أنصاره بالبرازيل.. بولسونارو إلى مستشفى أميركي بـ

2023/01/09 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخل الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو المستشفى بسبب آلام في البطن، على ما قالت زوجته ميشيل، الاثنين، غداة اقتحام المئات من أنصاره مقرات السلطة في برازيليا.

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