2023/01/09 | 22:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قررت محافظة بابل، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غد الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر المحافظ وسام أصلان في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط ليوم غد الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية”.

ظهرت المقالة بابل تنضم لقائمة المحافظات المعطلة لدوام المدارس غدًا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تنضم لقائمة المحافظات المعطلة لدوام المدارس غدًا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تنضم لقائمة المحافظات المعطلة لدوام المدارس غدًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).