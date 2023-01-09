2023/01/09 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، اليوم الاثنين، طرق تطوير الاقتصاد العراقي في ظل المتغيرات المتسرعة، فيما أكد أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية بعضها يصل للتغيير “الجوهري”.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أنه “على رغم الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط خلال السنتين الأخيرتين، إلا أنه من الضروري جداً الشروع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بعضها قد يصل إلى التغيير الجوهري”.

وأضاف “على أصحاب القرار وضع خطة للإصلاح الاقتصادي عبر تحقيق سياسات بأبعاد مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، يتم من خلالها تحديد هوية الاقتصاد العراقي”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “البدء بالإصلاحات يكون بخطوات هدفها تنويع الاقتصاد وتفعيل القطاعات الإنتاجية، ورسم مساحة عمل القطاع الخاص في القطاعات المختلفة وصولاً إلى مرحلة تأمين مداخيل الدولة من الموارد بما يضمن استدامة إنفاقها التشغيلي والاستثماري”.

وتابع حديث قائلا: “أيضاً توسعة الأنشطة الاقتصادية بما يحقق ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي العراقي يضمن توفير فرص عمل كافية لامتصاص البطالة والحد من الفقر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها تفعيل القطاعات الإنتاجية.. خبير يبين اليات تطوير الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها تفعيل القطاعات الإنتاجية.. خبير يبين اليات تطوير الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).