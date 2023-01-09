المعابر التي تمر عبرها المساعدات الإنسانية إلى سوريا

2023/01/09 | 23:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا للقرار رقم 2156 لعام 2014، اعتُمد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر 4 معابر، باب السلام وباب الهوى على الحدود السورية التركية، واليعربية عند الحدود العراقية، والرمثا على الحدود الأردنية.

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