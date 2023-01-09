للمرة الأولى.. الكشف عن معلومات استخباراتية لدور اسرائيل باغتيال سليماني

2023/01/09 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت صحيفة جيويش نيوز الإسرائيلية من خلال مقابلة أجرتها اليوم الاثنين، عن الدور الذي لعبته السلطات الإسرائيلية في "اقناع" الولايات المتحدة ورئيسها السابق دونالد ترامب باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والتي باتت تنتقد من قبل الصحافة الامريكية على انها "خطوة سيئة" بحسب الصحيفة.

المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية العسكرية السابق تامر هيمان، وترجمتها (بغداد اليوم)، كشفت أن قرار ترامب اغتيال سليماني أتى من خلال "اقناع وضغوط" مارستها السلطات الإسرائيلية على ترامب لدفعه نحو اتخاذ القرار ثم تحمل المسؤولية الكاملة عنه، بحسب هيمان.

وأوضح هيمان أيضا ان "الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لم توفر فقط المعلومات التي قادت الى اغتيال سليماني، بل قامت بممارسة ضغط وإقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتنفيذ قرار الاغتيال"، متابعا "بعد نجاح سليماني بالمساعدة بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، شهد النفوذ الإيراني توسعا في المنطقة، الامر الذي اضر بشكل مباشر بالمصالح الامريكية".

واكمل: "نجحت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية باقناع ترامب بأن سليماني يخطط لاستغلال الشعبية التي يحظى بها بعد مساعدته بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، لتنفيذ مخططات تستهدف الجنود الأمريكيين في العراق والمصالح الخاصة بها"، الامر الذي اقنع ترامب بتنفيذ الضربة وتحمل المسؤولية، بحسب تصريحاته.

وكشف هيمان أيضا، ان "الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كانت تراقب وتقدم المعلومات للجانب الأمريكي حول أنشطة سليماني في العراق ومنذ سنوات"، معتبرا ان "قدرات سليماني القيادية كانت مميزة، فقد كان قادرا على ان يقف على تل في سوريا ويصدر تعليماته للميليشيات لتنفيذ الاستراتيجية التي بحثها قبل ساعات فقط مع المرشد الإيراني الأعلى"، مشيرا الى أهمية قدراته على القيادة في استهداف المصالح الامريكية والإسرائيلية في المنطقة.

هيمان اختتم تصريحاته بالتأكيد على ان غياب القدرات "المميزة" لسليماني، جعلت من منطقة الشرق الأوسط "اكثر استقرارا" بالنسبة لإسرائيل، موضحا "ما يزال هنالك بناة على الأرض، لكنهم يعملون دون نظرة مستقبلية بعد غياب سليماني".

المصدر:

https://www.jewishnews.co.uk/exclusive-former-military-chief-israel-convinced-us-that-soleimani-was-immediate-threat/

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