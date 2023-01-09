الزراعة النيابية تفتح ملف “صرفيات” الامن الغذائي في وزارتين

2023/01/09 | 23:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين، عن مطالبة وزارة الزراعة والموارد المائية بتزويد الأخيرة بقوائم المصروفات من أموال الامن الغذائي، فيما اكدت ان اللجنة فتحت ملف أموال قانون الدعم الطارئ الذي اقرته حكومة تصريف الاعمال السابقة.

وقال رئيس اللجنة النيابية ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اللجنة أرسلت الى وزارتي الزارعة والموارد المائية كتابا رسميا بضرورة ارسال جداول صرفيات قانون الامن الغذائي”.

وتابع، ان “لجنة الزراعة فتحت ملف أموال الدعم الطارئ مع الوزارتين للكشف عن المصادر التي تم صرف الأموال فيها”.

وأشار الى ان “اللجنة طالبت أيضا اذا كان هنالك أموال لم تصرف بعد، في وزارتي الموارد المائية والزراعة”، لافتا الى ان “الكتاب اشترط على الوزارتين تزويد اللجنة النيابية بأن تكون القوائم بالأرقام والاحصائيات الدقيقة”.

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