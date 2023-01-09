2023/01/09 | 23:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Ajtz7A6TUQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالات في بغداد بفوز المنتخب العراقي على نظيره السعودي ضمن خليجي 25 | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفالات في بغداد بفوز المنتخب العراقي على نظيره السعودي ضمن خليجي 25 | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).