2023/01/09 | 23:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fLwvJ633Nfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من قلب #بغداد.. هكذا احتفل العراقيون بفوز منتخبهم #السومرية #خليجي_25 #البصرة #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من قلب #بغداد.. هكذا احتفل العراقيون بفوز منتخبهم #السومرية #خليجي_25 #البصرة #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).