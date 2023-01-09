انتعاش أسعار النفط بعد فتح الصين حدودها

2023/01/10 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء الانتعاش في إطار تعزيز أوسع نطاقا للإقبال على المخاطرة مدعوما بإجراءات الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وآمال بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، مع صعود الأسهم وهبوط الدولار.

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