غاريث بيل يعلن اعتزاله كرة القدم.. ماذا قدم خلال مسيرته؟

2023/01/10 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب الويلزي غاريث بيل، يوم الاثنين، اعتزاله لعبة كرة القدم، عن عمر يناهز 33 عاما، بعد مرور شهر واحد فقط على قيادته لمنتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

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