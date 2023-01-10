2023/01/10 | 00:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، موعد إطلاق الجواز الإلكتروني في بغداد الشهر المقبل.وقال الشمري في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري الوطني/ “أبارك لجميع منتسبي وزارة الداخلية بالذكرى الـ 101 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشهر المقبل..الداخلية تُطلق الجواز الإلكتروني في بغداد كمرحلة أولى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهر المقبل..الداخلية تُطلق الجواز الإلكتروني في بغداد كمرحلة أولى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهر المقبل..الداخلية تُطلق الجواز الإلكتروني في بغداد كمرحلة أولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).