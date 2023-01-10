73 الف حالة طلاق خلال عام 2022.. اجينسي فرانس برس تكشف عن الأسباب

2023/01/10 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

أعلنت وكالة الاجينسي فرانس برس خلال تقرير نشرته الاثنين، عن ارتفاع نسب الطلاق في العراق خلال العام الماضي على مستويات غير مسبوقة، مؤكدة، ان النسب الفعلية ارتفعت بشكل غير متوقع.

وبينت الوكالة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان نسب الطلاق التي كانت الأعلى سابقا منذ عام 2015 وحتى عام 2021 والتي كانت تصل في اعلى مستوياتها الى 54 الف حالة، ارتفعت خلال العام الماضي 2022 لتكسر الرقم القياسي بوصولها الى نحو 73 الف حالة طلاق سجلت رسميا خلال العام، كان من بينها ما يقارب الأربعة الاف حالة طلاق لمتزوجين دون السن القانوني.

وفي كشف الأسباب، بينت الوكالة ان "غياب فرص العمل وانتشار البطالة، بالإضافة الى الارتفاع الهائل لاسعار العقارات وعدم قدرة الشباب على تحقيق الاستقلال المادي او الحصول على مسكن مستقل، أدى الى تصاعد حالات الطلاق الى المستويات المرتفعة العام الماضي، مع تعاظم تاثيرات تلك العوامل، وخصوصا فيما يتعلق بتراجع نسب فرص العمل وارتفاع البطالة، والذي ترك اثارا نفسية واسعة على الشباب"، بحسب وصفها.

الوكالة حذرت أيضا من ان حالات الطلاق ستستمر بالارتفاع في حال لم توضع حلول للمشاكل الأساسية التي أدت الى ارتفاع تلك النسب، واهمها، توفير فرص العمل، الرعاية النفسية، والمساكن التي قالت انها أصبحت "ضرورية جدا" بسبب استمرار تضخم حجم العوائل العراقية، وتضاؤل المساحات التي تشغلها.

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