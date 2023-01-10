الحج والعمرة: الموسم المقبل وفق حصة العراق السابقة ودون تقييد بالأعمار

2023/01/10 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

اعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الاثنين، رفع المملكة العربية السعودية جميع القيود التي كانت مفروضة على الحجاج والمعتمرين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المسعودي التقى اليوم وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة، وناقش معه موسم العمرة الحالي والضوابط التي سيتم العمل بها في موسم الحج المقبل".

واكد رئيس الهيئة ان "حصة العراق من الحجاج ستعود الى وضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، فيما ستكون جميع الاعمار مشمولة بالحج".

تحرير: آ خ

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