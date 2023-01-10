الحكيم يبارك فوز منتخبنا الوطني على نظيره السعودي

2023/01/10 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

بارك رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم، على نظيره السعودي ضمن بطولة خليجي 25، التي تجري في محافظة البصرة.

وقال الحكيم في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "نبارك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم فوزه على شقيقه المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 التي تجري في بصرتنا الفيحاء".

وأضاف، أنه "في الوقت الذي نأمل فيه أن يواصل أسود الرافدين مشوار التألق ورفع اسم العراق عاليا في هذا المحفل الهام، نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة".

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