الأمن‭ ‬الكردي‭:‬شبكتان‭ ‬لداعش‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬السوري‭ ‬خططتا‭ ‬لمهاجمة‭ ‬أربيل‭ ‬

2023/01/10 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب‭ ‬عن‭ ‬السليمانية‭ ‬يسلم‭ ‬ملف‭ ‬شركات‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬الى‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة أربيل‭ -‬السليمانية‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬مجلس‭ ‬امن‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬شبكتين‭ ‬إرهابيتين‭ ‬مرتبطتين‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭.‬ وأضاف‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬الشبكتين‭ ‬حاولتا‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬باربيل ‭.‬ ويتمتع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬باستقلالية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإدارة‭ ‬والامن‭ […]

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