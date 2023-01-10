2023/01/10 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب عن السليمانية يسلم ملف شركات غسيل الأموال الى هيئة النزاهة أربيل -السليمانية – الزمان كشف مجلس امن اقليم كردستان العراق الاثنين، عن اعتقال شبكتين إرهابيتين مرتبطتين بتنظيم داعش. وأضاف المجلس في بيان له امس أن الشبكتين حاولتا تنفيذ هجمات في ليلة رأس السنة باربيل . ويتمتع إقليم كردستان العراق باستقلالية من حيث الإدارة والامن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الكردي:شبكتان لداعش من مخيم الهول السوري خططتا لمهاجمة أربيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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