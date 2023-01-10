حسرات‭ ‬في‭ ‬شارع همرسميث‭ ‬بلندن

2023/01/10 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ كلّما‭ ‬مررتُ‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬البولوني‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬همرسميث‭ ‬الرئيس‭ ‬بلندن،‭ ‬انتابتني‭ ‬الحسرة‭ ‬لعدم‭ ‬امتلاك‭ ‬العرب،‭ ‬برغم‭ ‬دولهم‭ ‬الغنية،‭ ‬مركزاً‭ ‬ثقافياً‭ ‬اجتماعياً‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للجميع،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬جاليات‭ ‬عربية‭ ‬كبيرة،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والادباء‭ ‬والفنانين‭.‬وتزداد‭ ‬الحسرة‭ ‬اتساعاً‭ ‬حين‭ ‬أتذكّر‭ ‬انّ‭ ‬أقدم‭ ‬مكتبة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ […]

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