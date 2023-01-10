2023/01/10 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام كلّما مررتُ من أمام مبنى المركز الثقافي البولوني الكبير في شارع همرسميث الرئيس بلندن، انتابتني الحسرة لعدم امتلاك العرب، برغم دولهم الغنية، مركزاً ثقافياً اجتماعياً مفتوحاً للجميع، في العاصمة البريطانية التي تضم جاليات عربية كبيرة، ونخبة من المثقفين والادباء والفنانين.
وتزداد الحسرة اتساعاً حين أتذكّر انّ أقدم مكتبة عربية في لندن […]
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وتزداد الحسرة اتساعاً حين أتذكّر انّ أقدم مكتبة عربية في لندن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسرات في شارع همرسميث بلندن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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