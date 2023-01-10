فوز العراق على السعودية في خليجي 25

2023/01/10 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة‭- ‬الزمان فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬لخليجي‭ ‬زين‭ ‬25‭ ‬البصرة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬‮ ‬ ‭ ‬وكانت‭ ‬ظروف‭ ‬المباراة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬ولم‭ ‬تظهر‭ ‬كفاءة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحقيقية‭ ‬بسبب‭ ‬كثافة‭ ‬الامطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬طوال‭ ‬وقت‭ ‬المباراة‭.‬ سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬ابراهيم‭ ‬بايش‭ ‬الهدف‭ ‬الاول‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬وهو‭ […]

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