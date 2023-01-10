خامنئي: هدف أعمال الشغب كان تدمير نقاط القوة في إيران

2023/01/10 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه جمعاً من أهالي مدينة قم بمناسبة ذكرى “انتفاضة قم” اليوم الاثنين، أنّ أعداء إيران أرادوا في أحداث الشغب الأخيرة تدمير قوة البلاد.وقال خامنئي إنّ “يد العدو الأجنبي كانت واضحة جداً خلال الأحداث الأخيرة”، مؤكداً أنّ “تدخل الأميركيين والأوروبيين بما حدث في بلادنا كان علنياً […]

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