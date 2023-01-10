2023/01/10 | 01:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0EXe0viGlnI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | اللواء خالد المحنا: كاميرات المراقبة كشفت جرائم غامضة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | اللواء خالد المحنا: كاميرات المراقبة كشفت جرائم غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).