شاهد بالفيديو.. النشيد الوطني العراقي يدوي في سماء البصرة

2023/01/10 | 01:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uLUi2o54izE

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