مدرب البرتغال الجديد يعتزم الجلوس مع رونالدو لمناقشة مستقبله الدولي

2023/01/10 | 01:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال روبيرتو مارتينيز، المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، إنه يعتزم الجلوس مع اللاعب كريستيانو رونالدو، من أجل مناقشة مستقبله الدولي.

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