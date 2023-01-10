لغزها حير الإيطاليين.. الفاتيكان يعلن إعادة التحقيق في قضية إيمانويلا أورلاندي

2023/01/10 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديثه إلى RaiNews24 الاثنين، وصف بيترو أورلاندي قرار ديدي بأنه "خطوة إيجابية" حيث يبدو أن الفاتيكان قد غير رأيه وتجاوز مقاومته والآن سوف يتابع القضية منذ البداية.

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