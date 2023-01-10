جافي يحقق رقما مميزا بالليجا وديمبلي ينضم لقائمة استثنائية رفقة جريزمان

2023/01/10 | 01:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يعلن إصابة نجميه قبل السوبر الإسباني مدريد ـ وكالات: حقق جافي لاعب وسط برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة أتليتكو مدريد، مساء أول أمس، في معقل الروخيبلانكوس «سيفيتاس ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا..وصنع جافي الهدف الأول الذي سجله زميله الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، في شباك أتليتكو مدريد، بالدقيقة 22.وذكرت شبكة ...

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