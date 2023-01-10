توقعات بإقرار الموازنة في منتصف الشهر المقبل بـ 140 تريليون دينار

2023/01/10 | 01:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: الحكومة ستحسم مناقشة القانون الأسبوع الحالي وتحيله للبرلمان خاص – الصباح الجديد:توقعت اللجنة المالية النيابية، بأن يتم حسم قانون الموازنة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، تمهيداً لعرضه داخل البرلمان والتصويت عليه في منتصف شهر شباط، مؤكدة أن مبالغه ستكون 140 تريليون دينار.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن «المعلومات المؤكدة لدينا تفيد بأن ...

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