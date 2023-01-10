اضرار فادحة للبيئة جراء قطع الاشجار لأغراض التدفئة

2023/01/10 | 01:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عجز حكومة الاقليم عن تأمين الوقود اللازم للمواطنين السليمانية – عباس اركوازي:الحق لجوء المواطنين في الاقليم لاستخدام الحطب لاغراض التدفئة اضرار فادحة بالبيئة في الاقليم، وذلك عقب فشل حكومة الاقليم في تأمين المحروقات التي تستخدم لاغراض التدفئة.وقال عضو لجنة توزيع النفط بمحافظة السليمانية سلام عمر، ان حكومة الاقليم لم تقم لحد الان ونحن ندنو ...

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