محللون: تحول الإطار الى (اتحاد) يزيد قوته في التمثيل واستحقاق المناصب والأغلبية النيابية

2023/01/10 | 01:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: خلص باحثون في مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، حول مصير الاطار التنسيقي،...

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