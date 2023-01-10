رست خلسة في جنوب أفريقية.. سفينة روسية تثير قلق واشنطن

2023/01/10 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الصحيفة إن الشركة المالكة لسفينة "ليدي آر" لم ترد على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى العناوين المدرجة عبر الإنترنت للحصول على تعليق.ولم ترد السفارة الروسية في بريتوريا والكرملين على الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

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