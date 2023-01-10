السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا

2023/01/10 | 03:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، يوم الاثنين، "عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا دون أي قيود على العمر".

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