روسيا: تسليح الغرب لأوكرانيا لن يعطلنا عن تحقيق أهدافنا

2023/01/10 | 05:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا "ستزيد الألم وتطيل أمد المعاناة" للأوكرانيين.

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