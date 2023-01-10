عواصف كاليفورنيا.. إخلاء بلدة كاملة وتوقف البحث عن طفل جرفته المياه

2023/01/10 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت والدة الصبي تقود شاحنة بيضاء عندما تقطعت بها السبل في مياه الفيضانات قبل الساعة الثامنة صباحا بالقرب من باسو روبلز، وفقا لتوم سوانسون، مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.

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