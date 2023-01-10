مصادر لـCNN: العثور على وثائق سرية في مكتب خاص ببايدن تعود لإدارة أوباما.. وترامب يعلق

2023/01/10 | 06:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر، لشبكة CNN، إنه تم العثور على العديد من الوثائق السرية في مكتب خاص للرئيس الأمريكي جو بايدن تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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