الرئيس المكسيكي يطالب بايدن بإنهاء

2023/01/10 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نظيره الأميركي جو بايدن في مستهل قمة ثنائية في مكسيكو الإثنين بأن تنهي الولايات المتحدة "ازدراءها" لأميركا اللاتينية.

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