السعودية.. السجن لمطربة حفلات بسبب مقاطع عنصرية بحق

2023/01/10 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة سعودية بسجن إحدى مطربات الأفراح عقب إدانتها بنشر مقاطع عنصرية بحق إحدى المؤثرات في تطبيق "سناب شات"، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

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