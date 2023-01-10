2023/01/10 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "مخل بالآداب العامة"، على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تكشف عن جنسيتها.

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