النفط يستقر مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الفائدة

2023/01/10 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وتخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود.

ويقول صناع السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم الجديدة التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلا من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.وبحلول الساعة 1:15 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 0.2 في المائة إلى 79.49 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.07 في المائة إلى 74.58 دولار للبرميل.وقفز الخامان واحدا بالمئة أمس الاثنين بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.وبحسب "رويترز"، كشف استطلاع أولي أمس الاثنين أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضا طفيفا.

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