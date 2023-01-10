انخفاض طفيف يطرأ على أسعار النفط

2023/01/10 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تغيرت أسعار النفط قليلا، الثلاثاء، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، حيث ينتظر المتداولون توضيحا بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة لقياس التأثير على الاقتصاد والطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 36 سنتًا إلى 79.26 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.45٪ بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش.

كذلك هبط الخام الأمريكي 25 سنتات أو 0.35٪ إلى 74:37 دولارا للبرميل.

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