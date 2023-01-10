أسعار الذهب تستقر وترقب لكلمة رئيس الفيدرالي الأميركي

2023/01/10 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقرت أسعار الذهب، مع تركيز المتعاملين الحذرين إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول المرتقبة تلمساً لمؤشرات على مسار رفع الفائدة الأميركية.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1872.79 دولار للأونصة، بينما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1887.70 دولار للأونصة.





ويركز المستثمرون على كلمة باول في مؤتمر للفدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، كما سيتابع المعنيون بالسوق مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي اليوم الثلاثاء لمعرفة مؤشرات أكثر على السياسة النقدية للفدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.59 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1080.91 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1781.14 دولار للأونصة.

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