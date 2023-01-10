2023/01/10 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، في كتاب مذكراته Spare، الذي بدأ طرحه في الأسواق، الثلاثاء، كواليس رحلته الفاضحة إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في أغسطس/آب عام 2012.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعب البلياردو "عاريًا".. الأمير هاري يكشف في مذكراته كواليس فضيحة رحلة لاس فيغاس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعب البلياردو "عاريًا".. الأمير هاري يكشف في مذكراته كواليس فضيحة رحلة لاس فيغاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).