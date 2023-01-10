فيتامين يمكن أن يسبب تكون الحصى في الكلى

2023/01/10 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن فيتامين Cيمكن أن يسبب تكون الحصى في الكلى.ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الإفراط بتناول فيتامين C يمكن ان يؤدي إلى نشوء الحصى في الكلى.ويقول: “يتناول الكثيرون جرعات كبيرة من فيتامين C في موسم البرد أو عند الإصابة بأمراض البرد”، لأن القليلين فقط يعلمون أن الإفراط في تناول هذا […]

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