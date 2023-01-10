2023/01/10 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، بصدور ثلاثة قرارات بتكليف قادة عسكريين بمهام جديدة.وقال المصدر، إن “القرار الأول صدر بتكليف اللواء الركن قتيبة الجبوري قائداً لفرقة المشاة الخامسة عشر الجيش العراقي”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف 3 قادة عسكريين كبار بمناصب رفيعة بالجيش العراقي المركز الخبري الوطني.

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