2023/01/10 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة بشأن تثبيت المتعاقدين المركز الخبري الوطني.

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