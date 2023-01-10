2023/01/10 | 09:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jv4SKkut9Z0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | دار بالوالدين احسانا .. كانت مجرد فكرة على ورق .. واليوم نحتفل بالشمعة الثالثة لانطلاقه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | دار بالوالدين احسانا .. كانت مجرد فكرة على ورق .. واليوم نحتفل بالشمعة الثالثة لانطلاقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).